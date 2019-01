Diebe stehlen in Kästorf alle Räder eines Touareg

Bisher unbekannte Täter haben alle vier Räder von einem VW Touareg gestohlen. Die Tat ereignete sich bereits vom 4. Januar, 12 Uhr, bis 5. Januar, 17.35 Uhr, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beim Tatort handelt es sich um einen Parkplatz an einem Bürozentrum in der Oebisfelder Straße im Ortsteil Kästorf. Die Täter bockten das Auto auf Pflastersteinen auf. Anschließend demontierten sie die Alufelgen mit Bereifung und entwendeten diese. Die Schadenshöhe kann zurzeit noch nicht angegeben werden. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatorts gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter (0 53 61) 46 46-0 in Verbindung zu setzen.

