Dreitägiges Fest: 450 Biersorten von fünf Kontinenten

Vom 14. bis 16. Juni öffnet die originale Bierbörse in Wolfsburg erstmals ihre Pforten. Dann verwandelt sich das Areal in der Fußgängerzone zum größten Biergarten in Niedersachsen, wie die veranstaltende Agentur Kay Rohr mitteilt. An dem Wochenende bieten dann internationale Brauer, Bierverleger und Bierimporteure aus dem In- und Ausland ein Angebot von mehr als 450 Biersorten von fünf Kontinenten an, heißt es in der Mitteilung.

Die Biere werden an traditionellen Ständen gezapft und angeboten – vom Bierschiff über den Oldtimer, Bierwagen und Pavillons bis zu mittelalterlichen Tavernen. Die vielzähligen Biergärten verfügen über mehr als tausend überdachte Sitzplätze für die Gäste. Am Freitag, 14. Juni, wird das dreitägige Fest um 17 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich feierlich eröffnet. Die Veranstaltung ist dann bis Sonntag, 16. Juni, 20 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Die Bierbörse ist geöffnet: Freitag: 15 bis 24 Uhr, Samstag: 12 bis 24 Uhr, Sonntag: 11 bis 20 Uhr. Weitere Informationen erhalten Interessierte unter www.bierboerse.com und auf der Facebook-Seite „1. Wolfsburger Bierbörse“.