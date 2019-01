In der Drömlingstraße wurde in der Zeit von Mittwoch, 2. Januar, 20 Uhr, bis 3. Januar, 15 Uhr, ein Yamaha-Motorroller gestohlen

Motorroller wird in der Drömlingstraße gestohlen

In der Drömlingstraße wurde in der Zeit von Mittwoch, 2. Januar, 20 Uhr, bis 3. Januar, 15 Uhr, ein Yamaha-Motorroller gestohlen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das schwarze Zweirad mit dem Kennzeichen 312RBN war dort verschlossen vor dem Haus Nummer 41 abgestellt gewesen. Die Polizei erhofft sich nun Täterhinweise. Zeugen können sich unter

(0 53 61) 46 46-0

melden.