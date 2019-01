28-Jähriger fährt mit 1,5 Promille auf der Dieselstraße Auto

Wegen seiner flotten Fahrweise fiel einer Polizeistreife am Samstagmorgen ein VW Passat auf der Dieselstraße auf. Als die Beamten während der Verkehrskontrolle Alkoholgeruch bei dem 28-jährigen Wolfsburger Fahrer wahrnahmen, wurde zunächst ein Atemalkoholtest durchgeführt. Das Ergebnis von 1,5 Promille zog eine Blutentnahme nach sich, die ein Arzt im Klinikum vornahm, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Führerschein wurde sichergestellt, und dem Fahrer wurde das Führen von Kraftfahrzeugen bis auf Weiteres untersagt, heißt es in der Mitteilung.

