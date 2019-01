Ortsfeuerwehr Fallersleben lädt ein zu Kartenturnier

Die Ortsfeuerwehr Fallersleben organisierte kürzlich ihr traditionelles Skat- und Knobelturnier. Der Förderverein der Wehr schnürte laut Mitteilung ein attraktives Paket an Preisen. 60 Mitglieder des Fördervereins trafen sich zum sportlichen Wettstreit bei Skat und Knobeln. Die Teilnehmerzahlen hielten sich auch in diesem Jahr annähernd in Waage. 29 Skatspielern, darunter eine Spielerin, standen 31 Knoblern gegenüber. Am Ende hatten Yvonne Torster bei den Knoblern und Michael Kluge bei den Skatspieler die Nase vorn. Sie konnten sich neben den obligatorischen Pokalen über Sachpreise, darunter auch Spenden der Fallersleber Geschäftswelt, freuen. Beim Skat errangen Marco Fischer und Heinrich Müller mit deutlichem Abstand die Plätze 2 und 3. Beim Knobeln folgte auf Platz 2 Volker Hinze, dicht gefolgt von Martina Schmied auf Platz 3. Da es für jede Platzierung in den Wettbewerben einen Preis zu gewinnen gab, ging am Ende des Tages niemand mit leeren Händen nach Hause. Franz-Martin Amberger, zusammen mit Jens Heyder Organisator der Veranstaltung, war zufrieden: „Die Teilnehmerzahlen sind seit Jahren konstant. Das zeigt, dass unsere Mitglieder gern kommen.“

