Wolfsburger macht Heiratsantrag auf Schlittschuhen

Der Himmel ist dunkel, Lichterketten erleuchten Bäume, die ringsherum um die Eisfläche in der Autostadt in Wolfsburg stehen. Kinder und Erwachsene drehen ihre Runden über das Eis, überall ist Bewegung, überall tobt das Leben. Für zwei allerdings steht bei dieser Momentaufnahme in der Winterwelt die Zeit still: Timo Schulze und Jaqueline Denecke. Der 27-Jährige kniet vor seiner Freundin, blickt ihr lächelnd entgegen und hält einen Ring...