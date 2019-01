Diebe stehlen zwei Motorroller in der Teichbreite

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit von Mittwoch, 15 Uhr, bis Donnerstag, 15 Uhr, zwei in der Teichbreite abgestellte Motorroller gestohlen. Bei den Fahrzeugen handelt es sich um eine schwarze Yamaha mit rotweißem Dekor und eine dunkelblaue Malaguti. Beide Roller waren laut Polizei von den Eigentümern jeweils am Mittwochnachmittag vor dem Hauseingang in der Drömlingstraße abgestellt worden. Der Diebstahl der Zweiräder wurde dann am Donnerstagnachmittag bemerkt und der Polizei gemeldet. Da eines der Zweiräder zusätzlich zum Lenkschloss noch mit einem Bremsscheibenschloss gesichert war, könnten die Täter möglicherweise bei der Tat aufgefallen sein.

Die Polizei Wolfsburg bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die zum Abtransport der Roller genutzt worden sein könnten, bemerkt haben, sich unter

(0

53 61) 4 64 60 zu melden. Die Schadenshöhe liegt bei insgesamt 1200 Euro.