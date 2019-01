Polizei Wolfsburg sucht nach flüchtigem Ladendieb

Die Polizei Wolfsburg sucht mittels Öffentlichkeitsfahndung nach einem flüchtigen Ladendieb. Dazu ist durch eine Richterin des Amtsgericht Braunschweig ein Beschluss zur Veröffentlichung der Bilder der Überwachungskamera ergangen. Die Tat ereignete sich bereits am 2. November gegen 7.50 Uhr in einem Supermarkt im Anemonenweg. Der männliche Täter entnahm hierbei Waren aus der Auslage, steckte diese in eine mitgeführte Tasche und wollte anschließend den Kassenbereich passieren, ohne die Sachen zu bezahlen. Er wurde jedoch vom Personal bei seiner Tat beobachtet und demzufolge beim Verlassen des Geschäfts angesprochen. Der Mann stieß den Mitarbeiter daraufhin zur Seite und flüchtete aus dem Markt. Der Täter ist 25 bis 35 Jahre alt, schlank und hat kurzes braunes Haar mit ausgeprägten „Geheimratsecken“. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Winterjacke mit Kapuze und einem schwarzen Pullover bekleidet. Um den Hals trug er einen auffälligen grauen Schal. Die Polizei Wolfsburg bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter der Rufnummer (0 53 61) 4 64 60 zu melden.

