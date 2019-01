A39-Brücke: Baustelle wird eingerichtet

Der Abriss und Neubau der Autobahnbrücke über die Heinrich-Nordhoff-Straße wird den Autofahrern in Wolfsburg in diesem Jahr einiges an Geduld abverlangen. Am Montag, 14. Januar, beginnt die zuständige Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Wolfenbüttel damit, die neue Verkehrsführung auf der...