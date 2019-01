Winterzauber geht noch bis zum Wochenende

Weihnachten ist schon lange vorbei, der Winter lässt noch immer auf sich warten, aber der Winterzauber in der Autostadt in Wolfsburg hält wacker die Stellung. Zumindest noch bis Sonntag, 6. Januar. Dann verschwinden Eislandschaft und Eisfläche auch von dort. Am Donnerstagnachmittag herrscht noch reger Betrieb. Kinder toben in Schneeanzügen in der Winterlandschaft, Familien ziehen ihre Bahnen über die Eisfläche, andere wärmen sich bei...