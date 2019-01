242 Patienten suchen Silvester und Neujahr Notaufnahme auf

Die Feiertage und die freie Zeit sind für viele vorbei, denn der Arbeitsalltag hat am Dienstag wieder Einzug gehalten und die meisten Wolfsburger wieder. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei hatten allerdings auch an Silvester und Neujahr so einiges zutun, ebenso wie die Zentrale Notaufnahme des Klinikums in Wolfsburg.Die Einsätze der PolizeiDie Polizeiinspektion Wolfsburg-Helmstedt war sowohl am 31. Dezember als auch am 1....