DRK-Ortsverein übergibt an zwei Kitas je 300 Euro

Der DRK-Ortsverein Heiligendorf-Hattorf war zum Jahresende auf Spendertour. So konnten sich die DRK-Kitas in Heiligendorf und Hattorf auf jeweils eine Spende von 300 Euro freuen. In Heiligendorf wird die Summe für Anschaffungen von Spielgeräten im Außenbereich verwendet, und in Hattorf freut sich die Gruppe über eine Dokumentenkamera. Rückblickend war das vergangene Jahr insgesamt sehr positiv, heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Der Ortsverein konnte am 19. Januar sein 40-jähriges Bestehen mit mehr als 160 Gästen feiern, dabei wurden 14 Gründungsmitglieder geehrt. Einhergehend mit einer Satzungsänderung, wurde im Juni in der Mitgliederversammlung ein neuer Teamvorstand gewählt. Datenschutztechnisch und digital befindet sich der Ortsverein auf dem neuesten Stand, dank der Arbeit von Gerhard Müller, der die digitale Ausrichtung übernommen hat.

Die DRK-Reisen in diesem Jahr waren wieder sehr erfolgreich vom Ehepaar Rosi und Dieter Koch organisiert worden, alle Reiseteilnehmer waren von den Reisen in die Provence, nach Neustadt und Minden sehr angetan. Auch für das Jahr 2019 sind die Reiseplanungen schon weit fortgeschritten. Eine Flugreise an die Algarve ist in Vorbereitung, eine Busreise nach Schleswig-Holstein ist praktisch ausgebucht. Auch die Blutspenden im Jahr 2018 waren erfolgreich, so konnten im August unter der Leitung des neuen Vorstandsmitgliedes Rebecca Haller die höchste Spendenbeteiligung von 95 Spendern in diesem Jahrtausend in Hattorf verzeichnet werden. Für alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer wurde im Oktober von Gabriele Mehnert, ebenfalls ein neues Vorstandsmitglied, ein Dankeschönessen organisiert. Unter dem Motto „Auf ein Neues“ wird am 7. Januar die erste Blutspende im neuen Jahr im Heiligendorfer Schützenhaus stattfinden, wie immer wird es hierzu einige Überraschungen geben. Abschließend dankt der Teamvorstand allen aktiven Helferinnen und Helfern für Ihre Unterstützung in diesem Jahr und wünscht allen Mitgliedern ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr.