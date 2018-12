Letzte Chance für den Weihnachtsmarkt in der City

Der Countdown läuft – am heutigen Samstag endet der Wolfsburger Weihnachtsmarkt an der Porschestraße. Letzte Gelegenheit, noch einen Glühwein oder Eierpunsch zu trinken, sich mit Schokoguss-Äpfeln, Flammlachs oder Kartoffelpuffer den Bauch vollzuschlagen. Noch am Abend werden die ersten Holzbuden abgebaut und die Bretter in Transporter verstaut, verschwinden Weihnachts-Accessoires in Kartons und werden Dekorationen wie Tannengrün...