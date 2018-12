Täter brechen ein in Neindorfer Grundschule

Bislang unbekannte Täter sind über die Weihnachtsfeiertage in die Grundschule im Ortsteil Neindorf eingebrochen. Zwischen Freitag, 21. Dezember, 20 Uhr, und Donnerstag, 27. Dezember, 10 Uhr, gingen die Täter den Bau in der Schulstraße an. Dabei wurde eine Nebeneingangstür gewaltsam geöffnet. Anschließend durchsuchten die Unbekannten die Räumlichkeiten, unter anderem das Lehrerzimmer, das Sekretariat und das Büro der Schulleitung. Sie erbeuteten mehrere Digitalkameras und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 2000 Euro. Zeugenhinweise:

(0

53 61) 4 64 60.