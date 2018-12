Wolfsburg. Ein 24-jähriger Autofahrer übersieht den Mann, als er im Stadtteil Tiergartenbreite vom Bartenslebenring aus in die Schulenburgallee abbiegt.

46-jähriger Radfahrer wird bei Unfall in Wolfsburg verletzt

Bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Tiergartenbreite hat sich ein Fahrradfahrer am Donnerstag leicht verletzt. Gegen 16.30 Uhr wollte laut Polizei ein 24 Jahre alter Mann aus Wolfsburg mit seinem Audi A3 vom Bartenslebenring aus nach links in die Schulenburgallee abbiegen. Im Einmündungsbereich übersah er dabei einen von rechts kommenden 46-jährigen Wolfsburger. Dieser befuhr mit seinem Fahrrad den Radweg in Richtung Allerstraße.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem PKW und dem Fahrradfahrer, wobei dieser stürzte und sich dadurch leichte Verletzungen zuzog. Er wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen ins Klinikum Wolfsburg gebracht. Am Audi und am Fahrrad entstand lediglich geringer Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Gegen den 24-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.