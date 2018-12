450 Besucher verfolgen spontanes Krippenspiel in Petruskirche

Da war am Heiligabend die Freude bei Beate Stecher groß, als sie am Nachmittag mehr als 450 kleine und große Besucher zur Kinder-Christvesper mit einem Spontan-Krippenspiel in der St.-Petrus-Kirche willkommen hieß. Die Pastorin erzählte die Weihnachtsgeschichte, und 40 Kinder und Konfirmanden spielten sie nach. Musikalisch begleitete Propsteikantor Paul-Gerhard Blüthner das Krippenspiel, das auch ohne vorherige Probe gut klappte. Nach...