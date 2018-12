Alkoholisierter Peiner verursacht Auffahrunfall in Wolfsburg

Wolfsburg. Er übersieht an der roten Ampel einen Wagen. Der 44-Jährige hat 1,6 Promille. Es entsteht ein Schaden in Höhe von 1000 Euro.

Ein alkoholisierter Autofahrer hat am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr einen Verkehrsunfall in der Kleiststraße verursacht. Der 44 Jahre alte Mann aus Lengede im Landkreis Peine hatte mit seinem Skoda die Kleiststraße in Richtung Lessingstraße befahren. An der dortigen Ampel übersah er einen bei Rotlicht haltenden VW Polo eines 25-jährigen Wolfsburgers und fuhr auf den stehenden PKW auf. Bei der Unfallaufnahme gestand der 44-Jährige den eingesetzten Beamten gegenüber sofort sein Fehlverhalten und stimmte einem Alkoholtest zu. Dabei erbrachte er ein Ergebnis von 1,6 Promille. Dem Mann wurde daraufhin auf der Polizeidienststelle von einem Arzt eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein sichergestellt und ein Strafverfahren eingeleitet. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils nur geringer Sachschaden in Höhe von je 500 Euro.