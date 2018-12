Nachtschwärmerei an Heiligabend

Die Krippenspiele sind gespielt, die Gottesdienste zelebriert, der Heiligabendschmaus verdrückt, die Geschenke ausgepackt, und nun? Raus, in die Stadt. Genau so haben offenkundig es viele Wolfsburger an Heiligabend gehalten, wir auch. Auf einen Kaffee sitzen wir im Alt Berlin und das zur besten...