Letzte Probe vor großem Auftritt

. „Großer Stern, was nun?“: So heißt das kleine Singspiel zur Advents- und Weihnachtszeit, das die 28 Wendschotter Grundschüler, zwei Schüler aus weiterführenden Schulen, drei Kindergartenkinder und zwei Konfirmanden am Heiligabend um 15.30 Uhr in der Heiliggeistkirche aufführen werden. Letztmals...