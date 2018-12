Nach dem EInbruch in eine Bäckereifiliale in der Wolfsburger Porschestraße sucht die Polizei nach Zeugen (Symbolbild).

Wolfsburg. Nach dem Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Porschestraße in Wolfsburgs Innenstadt sucht die Polizei nach Zeugen.

Einbruch in Bäckerei in Wolfsburger Porschestraße

Unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag in einer Bäckereifiliale in der Porschestraße in Wolfsburg eingebrochen. Das teilte die Polizei mit. Laut den Ermittlern ereignete sich die Tat zwischen Freitagabend, 19.45 Uhr und Samstagmorgen, 5.10 Uhr. Vermutlich mehrere Täter brachem demnach den Lieferantenzugang auf der Rückseite des Gebäudes am Meckauerweg auf.

Nachdem sie ein Fenster aufgehebelt hatten, gelangten die Täter in die Räumlichkeiten der Bäckerei, so die Polizei weiter. Dort entwendeten sie verschiedene Wertgegenstände und Bargeld. Anschließend verließen die Täter die Bäckerei vermutlich wieder über den Meckauerweg.

Die genaue Schadenshöhe kann die Polizei noch nicht beziffern. Zeugen werden gebeten, sich bei der der Polizei Wolfsburg zu melden, Telefon: 0 53 61 - 46 46 0.