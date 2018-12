Bei einem Verkehrsunfall in Vorsfelde sind am Samstag drei Menschen leicht, einer schwer verletzt worden (Symbolbild).

Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Vorsfelde

Zu einem Verkehrsunfall mit vier Verletzten kam es am Samstagmittag in Vorsfelde. Wie die Feuerwehr mitteilte, stießen auf der Meinstraße in Höhe Bromer Straße zwei Autos frontal zusammen. Dabei seien drei Personen leicht und eine Person schwer verletzt worden. Zur Unfallursache konnte die Feuerwehr zunächst noch nichts sagen.