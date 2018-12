Die Polizei fand nach einer Auseinandersetzung in Wolfsburg nur noch einen am Boden liegenden Mann vor.

Schlägerei in Wolfsburg – 28-Jähriger lag verletzt am Boden

Bei einer Schlägerei ist in der Nacht zu Samstag im Hugo-Junkers-Weg in Wolfsburg ein Mann schwer verletzt worden. Laut Polizei hatten Anwohner um 2.41 Uhr in der Nacht über den Notruf eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gemeldet. Als die Polizei Minuten später mit mehreren Fahrzeugen vor Ort war, fand sie an der Ecke Kolpingstraße, Rothenfelder Straße auf dem Boden liegend einen verletzten 28 Jahre alten Wolfsburger.

Der Mann wurde umgehend mit einem Rettungswagen ins Wolfsburger Klinikum gebracht. Das Opfer machte zum Sachverhalt zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht daher Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung und möglichen Beteiligten machen können. Zuständig ist die Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.