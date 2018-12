„Wolfsburg fehlt die gemeinsame Identität“

. Fast drei Jahrzehnte lang hat Bettina Greffrath die Museumslandschaft der Stadt geprägt. Seit Januar 1991 wirkte sie in den Historischen Museen der Stadt, seit 1994 stand sie an deren Spitze. Nun wurde sie mit 62 Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Im Interview mit Eva Hieber erinnert sie sich...