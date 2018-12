Fuß steckt zwischen Pedalen fest: 20-Jähriger baut Autounfall

Weil sein Fuß zwischen den Pedalen feststeckte hat ein 20-Jähriger am Donnerstagmittag einen Unfall in der Poststraße gebaut.

Wolfsburg. Der junge Mann aus Helmstedt war am Donnerstagmittag auf der Poststraße in Wolfsburg unterwegs. Die Bilanz des Unfalls: drei beschädigte Fahrzeuge.

Weil sein Fuß zwischen den Pedalen feststeckte hat ein 20-Jähriger am Donnerstagmittag einen Unfall in der Poststraße gebaut. Der junge Mann aus dem Landkreis Helmstedt fuhr laut Polizeibericht gegen 13 Uhr mit seinem Golf in Richtung Schachtweg. Nach eigenen Angaben verhakte sich plötzlich sein linker Fuß zwischen der Bremse und der Kupplung.

„Der junge Mann erschrak derart heftig, dass er das Lenkrad nach links verriss und ungebremst in einen am Fahrbahnrand geparkten Opel krachte“, heißt es in dem Bericht weiter. Der Aufprall war so heftig, dass der Opel gegen den Schutzring eines Baumes geschoben wurde. Auch ein geparkter VW Caddy wurde von umherfliegenden Fahrzeugteilen am Lack beschädigt.

„Personen kamen bei dem Unfall zum Glück nicht zu Schaden“, schreibt die Polizei. Der Golf des jungen Mannes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden liegt bei rund 8500 Euro. pop