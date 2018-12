NDR-Filmteam begleitet Familie in der Autostadt

Der NDR war am Montag mit einem Filmteam in der Autostadt in Wolfsburg zu Gast: Für die Reisesendung „Nordtour“ begleitete das Team eine Familie aus Braunschweig in der „Traumhaften Winterwelt“ mit der Kamera: Schlittschuhlaufen, Schneewelt, Kinderkarussell sowie eine kulinarische Pause im Alpenglück dabei standen auf dem Programm. Highlights für die Kinder waren das Eislauftraining mit einem der Stars aus der Eisshow und der Besuch der aktuellen Show „Volksfeste feiern“ direkt vor dem Porsche Pavillon, heißt es in einer Pressemitteilung der Autostadt. Die Reisesendung „Nordtour“ mit dem Beitrag aus der „Traumhaften Winterwelt“ wird am Samstag, 22. Dezember, ab 18 Uhr beim NDR ausgestrahlt und ist im Anschluss in der Mediathek des NDR zu finden unter https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/nordtour/index.html.

