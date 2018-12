Shantys und Jazz für den guten Zweck

. Ein völlig neues Konzertformat soll es sein, das Benefiz-Neujahrs-Konzert des Maritimen Chors. „Wir wollen so etwas wie eine Kneipensituation nachahmen. Der Maritime Chor kommt nach langer Seereise in Hamburg an und besucht die Washington Bar. Und dort singt er für und mit den Menschen“, sagt...