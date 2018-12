In Westhagen brennen nachts Müllcontainer

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am Dienstagabend in der Dessauer Straße drei Müllcontainer in Brand. Gegen 20.49 Uhr wurde die Polizei von der Feuerwehr alarmiert, dass sich an einem Schulgebäude drei in Vollbrand stehende Müllcontainer befinden. Als die Beamten wenige Minuten später am Brandort eintrafen, hatte die Berufsfeuerwehr Wolfsburg das Feuer bereits gelöscht. Als sich die Rauchschwaden verzogen hatten, wurde sichtbar, dass an einem Stellplatz von insgesamt sechs Tonnen ein Bio-, ein Papier- und ein Wertstoffcontainer völlig zerstört wurden, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei ist es nur der schnell agierenden Berufsfeuerwehr zu verdanken, dass nicht mehr passiert ist, denn die Container standen unmittelbar an einer Gebäudeseite der Schule. Durch die Rauchentwicklung wurde die Außenfassade verrußt, und durch die Hitzeentwicklung sind Teile des Außenputzes abgeplatzt. Der entstandene Schaden dürfte sich auf mindestens 5000 Euro belaufen.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und kann derzeit vorsätzliche wie auch fahrlässige Brandstiftung nicht ausschließen. Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die zwischen 20 und 20.50 Uhr verdächtige Personen um oder an den Containern beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße entgegen:

(0 53 61) 46 46-0

