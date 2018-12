Ein Hauch von Südamerika weht durchs Planetarium

Die Sterne funkelten an der Kuppel des Planetariums, und die Besucher ließen sich in einen Kosmos von intensiven Klängen, erzeugt mit einer Gitarre, hineinversetzen. Am Samstag gastierte mit der gebürtigen Weißrussin Tatyana Ryzhkova eine Meisterin dieses Saiteninstruments am Klieversberg. Sie...