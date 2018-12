Weihnachtspostkarte: Siegerinnen erhalten ihre Preise

In den vergangenen Wochen konnten Wolfsburger ihr persönliches Weihnachtsmotiv gestalten und damit am Wettbewerb zur Wolfsburger Weihnachtspostkarte 2018 teilnehmen. Seit vergangener Woche ist das Gewinnermotiv der zwölfjährigen Johanna Severin nun als Postkarte in einer Auflage von 2500 Exemplaren...