Ehrliche Finderin gibt Geldbörse ab

Am Samstagmittag wurde in der Wolfsburger Innenstadt eine auffällige Geldbörse mit Inhalt gefunden. Eine ehrliche Finderin hatte das Portemonnaie aufgehoben und zur Polizeiwache in der Heßlinger Straße gebracht, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Beamten suchen nun den rechtmäßigen Besitzer der Geldbörse. Besonders auffällig an dem Portemonnaie ist das bunte Querstreifenmuster. Zum Inhalt hüllt sich die Polizei in Schweigen: „Das soll uns der rechtmäßige Eigentümer erzählen.“ Der Eigentümer oder Personen, die Hinweise zu dem Eigentümer geben können, mögen sich bitte mit der Polizeiwache in der Heßlinger Straße,

(0 53 61) 46 46-0

, in Verbindung setzen.