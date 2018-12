Diebe bocken Auto in Fallersleben auf und stehlen Räder

Räderdiebe haben am Montagabend erneut zugeschlagen – diesmal in Fallersleben.

Fallersleben. Die Räderdiebe haben wieder zugeschlagen. Der VW Touareg war in der Straße Hopfengarten in Fallersleben abgestellt. Die Polizei hofft auf Hinweise.

Die Serie der Raddiebstähle in und um Wolfsburg reißt nicht ab: Am Montagabend schlugen die Räderdiebe erneut zu – diesmal in der Straße Hopfengarten in Fallersleben. Erwischt hat es laut Polizei einen weißen VW Touareg, der vor einem Bürogebäude abgestellt war.

Passanten haben Wagen entdeckt

Die Tatzeit wird auf Montagabend zwischen 21 Uhr und 22.35 Uhr geschätzt. „Aufmerksame Zeugen hatten den ohne Räder und auf Pflastersteinen aufgebockten Wagen bemerkt und die Polizei alarmiert“, heißt es in dem Bericht weiter.

Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 2400 Euro. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Räderdiebe mit einem Fahrzeug unterwegs waren, um ihre Beute abtransportieren zu können.

Polizei bittet um Hinweise

Deshalb hofft die Polizei darauf, dass Anwohner oder Passanten verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben und bittet um Zeugenhinweise an die Polizeistation in Fallersleben unter (05362) 96700-0. pop