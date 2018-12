Spendenwunder geht weiter – Überraschung für den Tierschutz

„Ich fasse es nicht!“ Das waren Bärbel Gädkes erste Worte, nachdem die Tierschützerin am Montag erfahren hatte, dass in der WN-Geschäftsstelle 4500 Euro auf sie warteten. Dort hatte eine ältere Dame bereits am Samstag einen Umschlag „Für die Tierrettung“ abgegeben. Welchen Verein genau die...