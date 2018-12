Nach der Böller-Attacke in einem Dortmunder Einkaufszentrum ermittelt die Polizei gegen einen 17 Jahre alten Youtuber aus Wolfsburg.

Wolfsburg. Die Explosion hatte Samstag in einem Einkaufszentrum eine Massenpanik ausgelöst. Der 17-jährige Youtuber könnte Anstifter der Tat sein.

Böller-Attacke in Dortmund: Ermittlungen gegen Wolfsburger

Nach einer Böller-Attacke am Samstag in dem Dortmunder Einkaufszentrum Thier Galerie ermittelt die Polizei Dortmund jetzt auch gegen einen 17 Jahre alten Youtuber aus Wolfsburg. Das teilt die Polizei am Montag mit.

Vier Jugendliche im Alter zwischen 14 und 15 Jahren konnten bereits kurz nach der Tat festgenommen werden.

Mehr als 30 Verletzte

Der ohrenbetäubende Knall der Feuerwerkskörper hatte eine Massenpanik in dem Einkaufszentrum in der Innenstadt ausgelöst. Mehr als 30 Menschen wurden verletzt - sie hatten einen Schock, Prellungen oder Schürfwunden erlitten. Direkt getroffen wurde nach ersten Untersuchungen niemand.

Anstifter soll nach neuen Erkenntnissen der Polizei der 17 Jahre alte Wolfsburger sein, der den Jugendlichen eine zweistellige Geldsumme für die Böller-Attacke versprochen habe, sagte ein Polizeisprecher.

17-Jährige betreibt Youtube-Kanal

Die Tat sollte gefilmt und später im Internet veröffentlicht werden, so die Polizei. Der 17-Jährige betreibt auf der Video-Plattform Youtube einen eigenen Kanal auf dem er Prank-Videos veröffentlicht, die Streiche zeigen.

Bei dem Vorfall in Dortmund soll es sich um einen solchen Streich handeln, der jedoch gründlich daneben ging: „Dümmer und fehlgeleiteter kann ein Streich wohl kaum sein“, schreibt die Polizei. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. pop/dpa