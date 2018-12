Autofahrer unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs

Wolfsburg. In sechs Fällen waren in Wolfsburg Drogen und Alkohol beim Autofahren im Spiel. Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden eingeleitet.

Am Wochenende registrierte die Polizei mehrere Fahrer, die unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol unterwegs waren. Neben dem bereits berichteten Fall eines 25-jährigen Wolfsburgers, der am Sonntagmorgen gegen 1.20 Uhr mehrere Haltezeichen der Polizei missachtete und alkoholisiert und unter dem Einfluss von Drogen erst in Braunschweig zu stoppen war, waren in fünf weiteren Fällen Drogen und Alkohol beim Autofahren im Spiel, wie die Polizei am Montag mitteilte.

Betrunkener will losfahren

Am Samstagmorgen gegen 4.20 Uhr kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern (31, 36 und 38 Jahre) vor einem Lokal im Kaufhof. Kurz danach stieg ein 31-jähriger Mann aus Lettland in einen BMW und wollte davonfahren, was ihm allerdings durch ein parkendes Auto nicht möglich war. Zwischenzeitlich war die Polizei mit mehreren Streifenwagen vor Ort und hatte die Situation unter Kontrolle. Der 31-Jährige musste vor Ort einen Atemalkoholtest machen, der 1,80 Promille erbrachte.

26-Jähriger wehrt sich so heftig, dass er mit zur Wache muss



Besonders uneinsichtig verhielt sich kurz danach um 4.50 Uhr ein 26-Jähriger aus dem Landkreis Gifhorn. Der junge Mann wollte stark alkoholisiert vor den Augen von Polizisten in seinen Wagen steigen, der in der Schillerstraße abgestellt war. Die Beamten hinderten den Mann daran und boten ihm einen Atemalkoholtest an, der 1,27 Promille anzeigte. Der 26-Jährige war unbelehrbar und wollte sich trotzdem hinter das Steuer seines VW Golf setzen. Nur mit körperlicher Gewalt gelang es den Einsatzkräften, den Fahrzeugschlüssel zu beschlagnahmen. Dabei wehrte sich der 26-Jährige derart heftig, dass die Beamten ihn mit zur Wache nahmen, wo sich der junge Mann endlich beruhigte und zu Fuß seinen Heimweg antreten konnte.

Fahrer flüchtet vor der Polizei und missachtet rote Ampel

Am Samstagabend gegen 19.50 Uhr wollte eine zivile Funkstreifenbesatzung in der Friedrich-Ebert-Straße, Ecke Mühlenpfad, ein Kleinkraftrad kontrollieren. Der Kraftradfahrer missachtete die Haltezeichen der Polizei und flüchtete über die Rothenfelder Straße und die Straße Am Mühlengraben, um den Schillerteich herum bis in die Rathausstraße, wo er letztendlich gestoppt werden konnte. Bis dahin hatte er mehrere Haltezeichen missachtet, eine rote Ampel überfahren und gegen das Straßenbenutzungsgebot verstoßen. Bei der anschließenden Kontrolle des Kraftradführers konnte dieser lediglich eine Mofa-Prüfbescheinigung vorzeigen. Eine gültige Fahrerlaubnis hatte er nicht. Ferner fiel den Beamten bei der Kontrolle auf, dass der 23 Jahre alte Wolfsburger körperliche Auffälligkeiten aufwies, die auf den Konsum von Drogen hinwiesen. Der junge Mann räumte ein, vor einigen Wochen Cannabis konsumiert zu haben. Ein anschließend freiwillig durchgeführter Test zur Drogenerkennung verlief positiv auf THC und Kokain.

Betrunkene Fahrerin ist mit einem VW Transporter auf der Borsigstraße unterwegs

Am Sonntagmorgen gegen 7.40 Uhr kontrollierten Beamte eine 30 Jahre alte Nordhäuserin, die mit einem VW Transporter auf der Borsigstraße unterwegs war. Die Beamten nahmen starken Alkoholgeruch bei der Fahrerin wahr. Ein Atemalkoholtest erbrachte 1,45 Promille.

18-Jähriger zeigt deutliche Anzeichen dafür, dass er berauschende Mittel konsumiert hat

Gut eine Stunde später, gegen 8.40 Uhr, wurde ein 18-Jähriger aus Quedlinburg auf der Dieselstraße angetroffen. Auch er zeigte deutliche Anzeichen dafür, dass er berauschende Mittel konsumiert hatte, was durch einen anschließenden Drogenschnelltest bestätigt wurde. Allen Fahrern wurde eine Blutprobe entnommen und die entsprechenden Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.