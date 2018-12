Jubiläumsschau übers Töpfern

Anlässlich ihres Jubiläums „35 Jahre – Lampenschirme und Keramik“ zeigt Gisela Brokow in einer Werkstatt-Ausstellung über drei Tage, was sie so alles schafft. Die Ausstellung begann am Freitag und kann noch bis Sonntag, 18. Dezember, jeweils von 11 bis 18 Uhr in der Calvörder Straße in Vorsfelde...