88-Jährige fährt auf Parkplatz Laterne um

Weil sie das Gas- und Bremspedal verwechselt hat, ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters an der Breslauer Straße gekommen. Gegen 13.45 Uhr wollte eine 88-jährige Wolfsburgerin mit ihrem VW Polo in eine dortige Parklücke einparken. Dabei verwechselte sie das Gas- und Bremspedal und fuhr gegen eine Laterne des Einkaufsmarktes. Der Laternenmast wurde laut Polizei verbogen und die Metallpoller, die zum Schutz der Laterne, neben dem Mast stehen, wurden ebenfalls beschädigt. Am Fahrzeug der 34-Jährigen und an der Laterne entstand ein Gesamtschaden von 6000 Euro. Da das Fahrzeug an einem Metallpoller festhing, musste es von einem Abschlepper geborgen werden.