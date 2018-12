„Nur“ 24 Millionen Euro Defizit im Haushalt 2017

Was kann sich Wolfsburg im nächsten Jahr leisten? Wie steht die Stadt finanziell da? Darüber informiert Oberbürgermeister Klaus Mohrs in der letzten Ratssitzung des Jahres nächste Woche Mittwoch. Unter Punkt 8 geht es um den Haushaltsplan 2019 und die mittelfristige Finanzplanung bis 2022 und das Investitionsprogramm. Im Finanzausschuss am Donnerstag ging es hingegen erst einmal noch um den Jahresabschluss 2017 und die damit verbundene...