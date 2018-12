„Hatte kein Interesse daran, dass Kredite notleidend werden“

. Das Landgericht Braunschweig ermittelt seit Ende Oktober, was dran ist am großen Immobilienbetrugsfall. Am gestrigen Prozesstag nahm der Hauptangeklagte – ein Geschäftsmann aus Salzgitter – erstmals Stellung zur Anklage. Der Tenor seiner Erklärung: Ja, es wurden Unterlagen gefälscht, das tue ihm...