Halbseitige Sperrung auf der L 294 soll Freitag enden

Die Bauarbeiten auf der Landesstraße 294 mit halbseitiger Sperrung sollen am Freitag planmäßig beendet werden. Wie Stadt-Sprecher Ralf Schmidt auf Anfrage berichtete, sollte die neue Ampel an der Kreuzung Heiligendorfer Straße/Krugstraße am Donnerstag von der beauftragten Firma aufgerüstet werden...