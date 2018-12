Auto beschädigt – Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Fallersleben sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich im Laufe des Dienstags auf der Hafenstraße ereignet hat. Ein 34 Jahre alter Mann aus Minden hatte seinen weißen VW Tiguan gegen 9.30 Uhr in Höhe einer Spedition auf dem Seitenstreifen geparkt, wie die Polizei mitteilt. Als er seinen PKW um 18 Uhr wieder benutzen wollte, bemerkte er eine Beschädigung im Bereich der Fahrzeugfront. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Schaden mit großer Wahrscheinlichkeit von einem LKW verursacht worden sein dürfte. Die Schadenshöhe beträgt 2000 Euro, insofern könnte der Verursacher die Berührung mit dem VW durchaus bemerkt haben.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die möglicherweise einen LKW beim Rangieren beziehungsweise Ein- oder Ausparken in diesem Bereich beobachtet haben. Die Dienststelle in Fallersleben ist unter

(0 53 62) 96 70 00

zu erreichen.