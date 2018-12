Ein verletzter bei Unfall in Wolfsburg – Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg. Am Mittwochmittag krachen zwei Fahrzeuge auf einer Kreuzung zusammen. Die Fahrer machen über die Ursache des Unfalls unterschiedliche Aussagen.

Über den Hergang des Unfalls am Mittwochmittag in Wolfsburg zwischen einem VW Touran und einem Fiat Abarth waren sich die Fahrer wohl nicht einig. Wie die Polizei berichtet. krachten die beiden Fahrzeuge gegen 13.13 Uhr auf der Kreuzung Schillerstraße, Ecke Kleiststraße zusammen. Ein 39 Jahre alter Wolfsburger verletzte sich dabei leicht. So viel zu den Fakten.

Fahrer machen unterschiedliche Aussagen

Als die Polizei zu klären versuchte, wie es nun genau zu dem Zusammenstoß kam, machten beide Fahrer unterschiedliche Aussagen. Um nun Licht ins Dunkel zu bringen, sucht die Polizei Zeugen des Unfalls. Die können sich unter der Telefonnummer (05361) 46460 bei der Polizei melden.