Diakonie Wolfsburg bildet zehn Chinesen zu Altenpflegern aus

„Diese Kooperation halte ich deshalb für besonders gelungen, weil es beiden Partnern um einen echten Austausch geht“, hob Ralf-Werner Günther, Vorstand Diakonisches Werk Wolfsburg, laut Mitteilung hervor. Da lag hinter den Vertretern der Diakonie Wolfsburg bereits eine einstündige traditionell-chinesische Teezeremonie, die die neuen Partner der Hecheng International GmbH vorbereitet hatte. Am Dienstag haben die beiden Unternehmen in Wolfsburg eine Kooperationsvereinbarung unterschrieben. Dabei geht es um die Vermittlung junger Altenpflegeschüler aus drei chinesischen Provinzen für eine Ausbildung bei der Diakonie Wolfsburg und einen langfristigen angelegten, fachlichen Austausch der Berufsfachschule Altenpflege der Diakonie Wolfsburg und Ausbildungseinrichtungen in China. „Wir haben zwei Jahre intensiv an dieser Idee gearbeitet. Wir freuen uns sehr, dass wir heute hier diesen Vertrag unterzeichnen können“, führte Qian Ye, Geschäftsführerin der Hecheng International GmbH aus.

Bei der Diakonie Wolfsburg arbeiten mittlerweile Menschen aus 27 Nationen. „China wäre damit die 28.“, so Daniela Engelbrecht, Personalleitung des Diakonisches Werk Wolfsburg, Zum Ausbildungsstart im September 2019 sollen zehn junge Menschen aus China in Wolfsburg in die Altenpflege-Ausbildung starten. Die Mitarbeiter der Hecheng International GmbH werden an Schulen in den chinesischen Provinzen Chongqing, Sichuan und Yu Nan für die Kooperation mit der Diakonie Wolfsburg werben und geeignete Kandidaten auf ihrem Weg nach Deutschland unterstützen. Die ersten zwei Bewerbungen lagen bereits bei der Vertragsunterzeichnung auf dem Tisch. Ethel Narbei, Leitung der Berufsfachschule Altenpflege der Diakonie Wolfsburg, konnte beim ersten prüfenden Blick auf die Lebensläufe der Kandidaten feststellen, wie bereichernd diese Kooperation für die Altenpflege in der Region erden kann. „Das sind spannende Persönlichkeiten mit interessanten Werdegängen“, so Narbei.

Spannend könnte auch der zweite wichtige Baustein der Kooperation werden – ein fachlicher Austausch zwischen den Ausbildungseinrichtungen beider Länder. An der Ausgestaltung dieser Idee arbeiten die Vertragspartner noch. Angedacht sind gegenseitige Hospitationen oder der Abgleich von Lerninhalten. Der Vertrag ist zeitlich nicht limitiert und für die Diakonie Wolfsburg nach einem in 2017 geschlossenen Vertrag mit der Stadt Gumi in Südkorea bereits der zweite wichtige Kooperationsvertrag mit einem internationalen agierenden Partner zur Behebung des Fachkräftemangels.