Fisch als Alternative?

Tierqual bei der Massenzucht und in der Schlachterei, Gift auf den Feldern, Plastikmüll in den Meeren – was kann man überhaupt noch essen, erst recht zu Weihnachten, wenn es etwas Besonderes sein soll? Dies fragen sich viele Verbraucher derzeit angesichts immer neuer Hiobsbotschaften. In unserer...