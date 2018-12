Wolfsburg will Helmstedt heiraten

Oberbürgermeister Klaus Mohrs hat am Dienstag zahlreiche Gründe angebracht, die für die Wiederaufnahme von Fusionsgesprächen mit dem Landkreis Helmstedt sprechen. Die Mehrheit im Strategieausschuss war zu diesem Zeitpunkt längst von dem Vorhaben überzeugt. In der Ratssitzung am Mittwoch, 19....