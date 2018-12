Helfer halten Mahnwache vor Landtag ab

Mit einer Mahnwache machten die Flüchtlingshilfe Wolfsburg und der Niedersächsische Flüchtlingsrat Dienstag vor dem Landtag in Hannover auf die Situation von Flüchtlingsbürgen aufmerksam. Damit diese Menschen nicht unverschuldet in Not geraten, müsse ein Hilfefonds eingerichtet werden, forderten die Initiativen.