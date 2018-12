Streit vor Wolfsburger Diskothek eskaliert – Polizei sucht Zeugen

Vor einer Wolfsburger Diskothek an der Heinrich-Heine-Straße ist es am Sonntagmorgen zu einer Auseinandersetzung gekommen. Zwei Personen sind nach polizeilichen Erkenntnissen zwischen 7.30 und 8 Uhr an einem Taxistand an der Ecke Heinrich-Heine-Straße, Braunschweiger Straße aneinandergeraten.

Dabei trug ein 36 Jahre alter Wolfsburger Stich- und Schnittverletzungen davon. Er wurde im Klinikum ambulant behandelt. Die Polizei sucht Zeugen, die diese Auseinandersetzung beobachtet haben.

Möglicherweise waren zu der Zeit Taxen am Stand und deren Fahrer haben etwas gesehen. Auch vor der Diskothek herrschte zu dieser Zeit noch reger Publikumsverkehr. Hinweise an die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter (0 53 61) 4 64 60.