Senioren feiern Advent mit Geschichten und Kuchen

Zu ein paar besinnlichen Stunden hatte der Ortsrat Kästorf/Sandkamp am Samstag die Altbürger aus beiden Ortsteilen in die Mehrzweckhalle am Kästorfer Allerbogen eingeladen. Ortsbürgermeister Francescantonio Garippo freute sich, mehr als 100 Gäste begrüßen zu können, denen ein buntes Programm...