Barber Angels frisieren 60 Obdachlose

Hochbetrieb herrschte am Sonnabendmittag in der Borsigstraße. Männer und Frauen aus der Schlichtwohnungsanlage strebten zu den Barber Angels. Der deutschlandweit tätige Verein, dessen ehrenamtliche Mitglieder Obdachlosen kostenlos zu frischen Frisuren verhelfen, machte erstmals Station in Wolfsburg. Elf Friseure und vier Organisationskräfte reisten im Tross in der VW-Stadt an. Veranstalter der Benefizaktion war der Betriebsrat der...