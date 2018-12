Vorsfelder Wehr löscht brennende Gartenabfälle

In der Nacht zu Samstag löschte die Wehr erneut am Max-von-Laue-Weg.

Vorsfelde. Die Brandschützer rücken am frühen Samstagmorgen wie auch schon in der Nacht zuvor in den Max-von-Laue-Weg aus.

Wie schon in der Nacht zu Freitag haben Bahnmitarbeiter in der Nacht zu Samstag die Freiwillige Feuerwehr Vorsfelde in den Max-von-Laue-Weg gerufen. Gegen 2 Uhr war diesmal die Nacht für 15 freiwillige Brandschützer aus Vorsfelde vorbei. Im angrenzenden Bereich eines Baustoffhandel stieg Rauch auf, und es roch verbrannt. Diesmal nahmen sie zum alarmierten Hilfeleistungslöschfahrzeug gleich ihr Tanklöschfahrzeug mit zur Einsatzstelle, um mehr Wasser vor Ort zu haben. Das Tanklöschfahrzeug verfügt ebenfalls über einen eingebauten Schaummitteltank, mit dem man sogenannte Netzmittel, ein Gemisch aus Wasser und Schaum, erzeugen kann, sagt Weichert in einer Pressemitteilung.

Vor Ort brannten wieder Gartenabfälle an zwei Stellen, die sicherlich durch den Gärprozess entstanden. Diese wurden mit Wasser und Schaum abgelöscht. Um ein weiteres Ausbreiten im Kompostberg zu verhindern, wurde der Besitzer des Baustoffhofes an die Einsatzstelle informiert, der dann mit einem Radlader den Berg auseinander zog, um die Glutnester im Berg umgehend mit Wasser und Schaummittel abzulöschen. Der Einsatz zog sich bis zum Sonnenaufgang hin, und war erst nach sechs Stunden beendet, da die Fahrzeuge, Gerätschaften gereinigt, und das Schaummittel bei der Berufsfeuerwehr Wolfsburg wieder aufgefüllt werden musste. Die Bewährungsprobe für den eingebauten Schaummitteltank ist geglückt, schreibt die Wehr. Nun hoffen die Brandschützer, dass sich das Feuer nicht wie bei einem Moorbrand noch weiter in dem Berg durchgefressen hat. red