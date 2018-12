Carl H. Hahn wird in China geehrt

Der ehemalige Volkswagen-Vorstandsvorsitzende Carl H. Hahn wird am Sonntag, 15. Dezember, in Beijing (Peking) mit dem „Person of the Year 2018“-Award ausgezeichnet. Das Jahr 2018 markiert in China 40 Jahre Öffnung und Reformen. Hahn wird für sein Engagement beim Markteintritt von Volkswagen sowie...